Economia Aumento da conta de luz deve eliminar 166 mil empregos em 2021, aponta CNI A conclusão está em um estudo que analisa o PIB e a inflação, publicado nesta quarta-feira (3) pela CNI (Confederação Nacional da Indústria)

Consequência da pior crise hídrica dos últimos 90 anos, o aumento no preço da conta de luz deve derrubar o PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil em R$ 8,2 bilhões em 2021, queda de 0,11% em relação a 2020. Como consequência, a inflação sobre a energia elétrica deve resultar numa perda de 166 mil empregos no fim do ano. A conclusão está em um estudo publicado nesta quarta-feira (...