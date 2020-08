Economia ATS negocia parcelamento de contas de água atrasadas em até 12 vezes sem juros e multas Medida visa amenizar os impactos a economia dos mais de 48 mil consumidores atendidos

A Agência Tocantinense de Saneamento (ATS), que atua no fornecimento de água de muitos municípios tocantinenses, está com o período de negociação dos débitos aberto e disponibiliza o parcelamento das dívidas em até 12 vezes, sem a incidência de juros ou multas para os consumidores com uma ou mais contas vencidas. Essa flexibilização na negociação que amenizar os impactos a...