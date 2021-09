Economia Atividade econômica cresce 0,6% em julho, diz Monitor do PIB da FGV Na comparação com julho de 2020, houve alta de 6,6%

A atividade econômica do país avançou 0,6% em julho, frente a junho, indica o Monitor do PIB, calculado pelo FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas). Na comparação com julho de 2020, houve alta de 6,6%, conforme os dados divulgados nesta sexta-feira (17). A pesquisa ainda traz recorte trimestral. Conforme o monitor, a atividade cresce...