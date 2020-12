Economia Atacadão terá que punir funcionário que praticar racismo, decide Justiça Empresa afirma que medidas já são cumpridas e que repudia discriminações

A Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro determinou, nesta segunda-feira (30), que o supermercado Atacadão, do grupo Carrefour, deve aplicar imediatamente sanções disciplinares efetivas a empregados que cometam qualquer discriminação contra colegas, como racismo. A decisão foi tomada no contexto de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, que de...