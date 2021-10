Economia Assaí compra 71 lojas da rede Extra por R$ 5,2 bilhões Segundo o Grupo Pão de Açúcar, como ambas as companhias são controladas pelo Casino, a transação foi aprovada “exclusivamente com os votos dos conselheiros independentes de GPA e Assaí”

O Assaí acertou um acordo para compra de 71 lojas do hipermercado Extra, na noite de quinta-feira (14). Com a decisão, o Grupo Pão de Açúcar ficará sem nenhuma unidade com a bandeira do Extra e vai sair do segmento de hipermercados. O valor total da transação foi de R$ 5,2 bilhões. Segundo o Grupo Pão de Açúcar, como ambas as companhias são controladas pelo Casino...