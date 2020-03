As datas de vencimento de tributos municipais de Araguaína estão prorrogadas até setembro. O prazo terminaria nesta terça-feira, 31, e a medida tomada é referente ao Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e a taxa de lixo. Também tem nova data de vencimento a taxa de licenciamento de funcionamento de estabelecimentos.

Conforme a gestão, devido ao momento de pandemia enfrentado a Prefeitura entende que o impacto negativo na economia e o desemprego irão provocar um efeito cascata, dessa forma, como medida de auxílio, os maiores prazos para o pagamento auxilia empresários e trabalhadores.

Datas

Com as novas datas, o prazo para o pagamento do IPTU e da taxa de lixo terminaria esse mês segue com novo vencimento até 30 de setembro. Já quem optou pelo pagamento parcelado, segue normalmente as datas de pagamento.

Já as taxa de licenciamento de funcionamento de estabelecimentos do exercício 2020, para o pagamento do alvará, a pode ser paga até o dia 31 de julho.