Economia Araguaína prorroga prazo para pagamento de coleta de lixo e do alvará de funcionamento Novas datas são 15 de junho para taxa de lixo e 31 de agosto para alvará

A Prefeitura de Araguaína decidiu estender o prazo dos pagamentos da taxa de lixo e do alvará de funcionamento de estabelecimentos da cidade. A medida ocorre devido a situação da pandemia da Covid-19 na cidade e as guias podem ser emitidas no site da Prefeitura Municipal ou retiradas na Secretaria Municipal da Fazenda, que tem limite de atendimento de 15 pessoas por ...