Economia Araguaína agora terá mais voos com destino a Brasília Os dias de operação serão às terças, quartas e quintas-feiras, bem como aos sábados e domingos, com saídas de Brasília, às 13h30, e de Araguaína, às 15h30. As passagens serão comercializadas pela Gol Linhas Aéreas

