Economia Aprovados no concurso público da Assembleia Legislativa são convocados para prova física Teste será realizado no dia 25 de agosto, na pista de atletismo da Universidade Federal do Tocantins, em Palmas

Foram convocados para o Teste de Aptidão Física (TAF), os candidatos aprovados na prova objetiva do cargo de Policial Legislativo II, do concurso público da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto). O teste será realizado no dia 25 de agosto, na pista de atletismo da Universidade Federal do Tocantins (UFT), em Palmas. O Edital de Convocação foi publicado nesta ...