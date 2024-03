Economia Aposta do Tocantins ganha mais de R$ 24 mil na Mega-Sena De acordo com a Caixa Econômica Federal, ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou em R$ 83 milhões

Uma aposta em Porto Nacional acertou a quina do concurso 2.703 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (21). O sortudo vai receber R$ 24.864,5. De acordo com a Caixa Econômica Federal, ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou em R$ 83 milhões. O próximo sorteio acontece no sábado (23). Confira os números sorteados: ...