Aposta de Peixe ganha mais de R$ 162 mil ao acertar cinco números da Mega-Sena

Um bolão com apostadores de Peixe, região sul do Tocantins, acertou cinco números da Mega-Sena e foi premiado com R$162.725,46. O concurso 2.722 foi realizado na noite de quinta-feira (16) pela Caixa Econômica Federal. Os números sorteados foram: 2-10-32-33-38-47