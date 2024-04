Economia Aposta de Araguaína acerta cinco números na Mega-Sena e ganha mais de R$ 55 mil Próximo sorteio será nesta quinta-feira (18), com o prêmio no valor de R$ 72 milhões

A Mega-Sena acumulou, mas uma aposta feita em Araguaína, norte do estado, acertou cinco das seis dezenas sorteadas e vai levar sozinha R$ 55.368,20. Os números sorteados do concurso nº 2713 foram: 09-23-25-26-35-58. Leia também: Com expectativa de superar R$ 3 bilhões em vendas, Agrotins é lançada Salário mínimo pode ser de R$ 1.502 no ano que vem; veja projeto O próximo sorteio será nesta ...