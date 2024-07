Economia Aposta da Mega-Sena no TO leva quase R$ 60 mil ao acertar cinco números O prêmio máximo não saiu para nenhum apostador e acumulou em R$ 47 milhões

Uma aposta simples de Colinas do Tocantins, região noroeste do estado, acertou cinco números da Mega-Sena e foi premiada com R$ 58.239,89. Para conferir o resultado acesse aqui O sorteio aconteceu na noite desta terça-feira (16). O prêmio máximo não saiu para nenhum apostador e acumulou em R$ 47 milhões. Confira as dezenas so...