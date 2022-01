Economia Aposentado do INSS pode entrar na lista de precatórios até abril O prazo, que até 2021 se encerrava em julho, foi reduzido pela PEC dos Precatórios

Aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que ganharam na Justiça o direito de receber precatórios têm até 2 de abril para entrar na lista de pagamentos de 2023. O prazo, que até 2021 se encerrava em julho, foi reduzido pela PEC dos Precatórios. Antes, valia o período de 2 de julho de um ano a 1º de julho do ano seguinte para que os precatórios fossem...