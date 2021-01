Economia Aplicativo de entregas Rappi anuncia criação de banco digital A iniciativa é mais um passo da companhia em se consolidar como um dos principais "super apps" do mercado brasileiro

O aplicativo Rappi terá seu próprio banco digital. O RappiBank já está disponível para as empresas parceiras do aplicativo e deve oferecer contas para pessoas físicas e jurídicas, cartão de crédito e empréstimos ao longo de 2021. A iniciativa é mais um passo da companhia em se consolidar como um dos principais "super apps" do mercado brasileiro. O conceito de...