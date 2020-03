Economia Apesar da atual desaceleração nas vendas, Sindicarnes acredita numa reação do mercado pós pandemia O presidente do Sindicarnes faz uma panorama atual do setor que apesar das boas projeções futuras, amarga retração já há alguns anos

Uma das principais cadeias produtivas do Tocantins é a da carne cujo valor bruto da produção (VBP) para 2020 está estimado em mais de R$ 8,9 bilhões. Entretanto, cenário positivo mesmo só quando a pandemia do novo coronavírus passar. É o que acredita o presidente executivo do Sindicato das Indústrias Frigoríficas de Carnes Bovinas, Suínas, Aves, Peixes e Derivados do E...