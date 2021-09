O empreendimento Tom Delfim Moreira, lançado pela Gafisa no último dia 14 no Rio de Janeiro, está sendo comercializado a R$ 100 mil o metro quadrado. O prédio, com apenas seis apartamentos, ocupa o último terreno disponível na orla do Leblon, onde antes havia um sobrado dividido em duas casas, na avenida Delfim Moreira.

O terreno onde o prédio será construído tem apenas 360 metros quadrados de área. "É o menor terreno em que a Gafisa já construiu, com o maior VGV (valor geral de vendas) por metro quadrado", diz João Paulo Matos, diretor-executivo da incorporadora no Rio.

Dois apartamentos já foram vendidos e um terceiro está em fase final de negociação, de acordo com Matos.

Segundo o indicador FipeZap, que mede o preço de venda de imóveis nas capitais brasileiras, o Leblon é o bairro carioca mais caro para comprar uma residência, com o metro quadrado comercializado em agosto a R$ 21.710, em média.

O empreendimento tem um apartamento por andar, com exceção da cobertura, duplex. As unidades vão de 284 a 501,5 metros quadrados, o que resulta em um preço de venda entre R$ 28,4 milhões e R$ 50,1 milhões.

De acordo com a incorporadora, os apartamentos terão originalmente quatro suítes, mas seu interior poderá ser personalizado, e será entregue já com o projeto escolhido pelo cliente. Os elementos estruturais do prédio, como pilares e prumadas, ficarão localizados nas extremidades do edifício, para facilitar reformas.

A fachada do Tom será coberta por vidro, para permitir maior entrada de luz natural e visão do mar, e as varandas terão formato curvo. O projeto de arquitetura é do escritório de origem americana Gensler.

Segundo a Gafisa, o lobby do edifício será concebido como uma galeria de arte, com obras dos artistas plásticos Ernesto Neto e Vik Muniz. Em frente ao Tom, na calçada, haverá uma escultura de Iole de Freitas, e, nos fundos do edifício, uma obra dos Irmãos Campana.

O empreendimento vai contar ainda com uma sala para motoristas e com espaços para guardar pranchas e bicicletas e para receber encomendas.

A Gafisa ficou cinco anos sem fazer lançamentos na cidade, e retornou no ano passado com um empreendimento de alto padrão na Barra da Tijuca. De acordo com Matos, a empresa vai lançar mais dois projetos em outubro, também de alto padrão, em Botafogo e na Barra.