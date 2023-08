O apagão que atingiu todas as cidades do Tocantins na manhã desta terça-feira, 15, durou até às 14h18, quando houve o religamento em 139 municípios atendidos pela concessionária Energisa, que divulgou nota confirmando o restabelecimento. Em nota, a Energisa informou que houve um evento externo no Sistema Interligado Nacional, que afetou o suprimento de energia em várias localidades do Brasil.”Como proteção, por determinação do ONS, foi interrompido o fornecimento de energia elétrica em territórios de sua concessão em 25 dos 26 estados do Brasil”, afirma a concessionária.

A interrupção afetou o fornecimento de água, o atendimento de clientes em lojas e prejudicou o trânsito na capital. O abastecimento de água ficou prejudicado em algumas regiões da capital, conforme informou a assessoria da BRK. “Equipes da companhia estão mobilizadas para garantir o abastecimento em prédios que prestam serviços essenciais à sociedade como escolas, hospitais e postos de saúde, entre outros”, disse a empresa. A BRK orientou ainda para que os moradores que possuem caixa d’água mantenham o consumo ao mínimo necessário para ajudar na recuperação.

No trânsito, por conta do apagão de energia, houve uma colisão entre veículos, mas sem vítimas, que ocorreu nas avenidas LO 05 e LO 15 em Palmas. Os envolvidos resolveram em particular.

A Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) informou que realizou uma operação padrão de controle de tráfego em alguns dos pontos de maior movimento de veículos na capital, com a atuação dos agentes de Trânsito e Transportes.

De acordo com a pasta, a operação foi concentrada nos cruzamentos da Av. Teotônio Segurado com as avenidas LO - 03, LO - 05, LO - 09, LO – 11, LO – 15 e LO – 27. Ainda segundo a secretaria, os semáforos retornaram ao funcionamento assim que o fornecimento de energia elétrica foi retomado.

No comércio

O atendimento em lojas da capital também ficou comprometido durante o período da queda de energia. A gerente de uma ótica, localizada na avenida Teotônio Segurado, Ana Paula Falcão, de 35 anos, disse que o atendimento aos clientes foi prejudicado.

“Aqui ficou sem energia, sem internet, sem nada, não dava para atender os clientes direito porque não era possível ligar nas fábricas nem nos laboratórios. Ficamos sem atendimento, não dava para atender”.

A Câmara de Dirigentes Lojistas confirmou a falta de energia nos comércios de Palmas e que por volta das 10h, a situação se normalizou.

Hospitais e unidades de saúde do estado e município

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que as unidades hospitalares estaduais possuem geradores e, portanto, não houve prejuízos nos atendidos, em decorrência da queda de energia.

Disse ainda que a maioria dos hospitais já tiveram a rede externa de energia restabelecida.

No município, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) afirmou que as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Sul e Norte, bem como o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), também contam com geradores de energia elétrica para atuarem em casos de instabilidade.

Segundo a pasta, os geradores têm capacidade para abastecer as UPAs e o Samu ininterruptamente.

Nos demais estabelecimentos de saúde, a pasta destacou que não há obrigatoriedade do funcionamento de um gerador de energia, mas que caso ocorra, o atendimento aos pacientes permanece.

Colégios

A Secretaria de Estado da Educação informou que durante o período compreendido entre o horário de início do apagão e o horário de restabelecimento, não foram registrados impactos nas atividades escolares, e nem na estrutura administrativa da Seduc.

Aeroporto

O Aeroporto de Palmas também informou que operou normalmente nesta terça-feira. E que houve um registro de falta externa de energia às 8h40, mas o gerador foi acionado. “Às 10h, o fornecimento de energia foi restabelecido. Durante esse período não houve impactos em pousos e decolagens”.