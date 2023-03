Economia APA criada em cidade do Jalapão alcança terras de desembargador do TJSP e vira alvo de ação judicial Paulo Antonio Rossi, da 12ª Câmara Criminal do TJSP, é dono de fazendas na região e pede suspensão de decreto que cria Área Municipal de Proteção Ambiental de São Felix por falta de estudos técnicos

A criação de uma Área Municipal de Proteção Ambiental de São Felix do Tocantins, no Jalapão, em novembro do ano passado desagradou ao desembargador do Tribunal de Justiça paulista, Paulo Antonio Rossi, da 12ª Câmara Criminal. Ele é dono de fazendas na região e impetrou um mandado de segurança impetrado contra o prefeito de São Félix, no Jalapão Carlos Israel dos Re...