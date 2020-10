Economia Após três semanas em alta com incerteza fiscal, dólar recua para R$ 5,53 No pregão desta sexta, moeda caiu 1%, a R$ 5,5270, menor valor desde 24 de setembro

Após subir 6% nas últimas três semanas, o dólar cedeu 2,4%, na semana encerrada nesta sexta-feira (9). No pregão desta sexta, moeda caiu 1%, a R$ 5,5270, menor valor desde 24 de setembro. O turismo está a R$ 5,67. Assim como o real, a Bolsa brasileira se recuperou nesta semana. Após cinco semanas em queda, voltou a subir, com alta de 3,7% no per...