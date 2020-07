Economia Após reclamações, Crivella diz que vai avaliar réveillon alternativo no Rio 'Nós estamos pensando em fazer o réveillon de outro jeito. Como é que é o réveillon de outro jeito? Ah, nós vamos fazer tudo virtual', disse prefeito do Rio em vídeo

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, contou que integrantes dos setores de hotelaria e restaurantes receberam com descontentamento a notícia de que não seria possível fazer a festa de Réveillon presencial na Praia de Copacabana, na zona sul da cidade, como consequência da pandemia do novo coronavírus. No sábado, 25, a...