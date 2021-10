Economia Após reajuste nas refinarias, gasolina sobe cerca de R$ 0,30 e pode ser encontrada a R$ 6,89 Na segunda, o Procon Tocantins divulgou que o maior preço praticado em Palmas era R$ 6,59, e nesta quarta, a redação encontrou valores como R$ 6,69, R$ 6,79 e R$ 6,89

Diminuir o uso do carro e resolver demandas, de menor percurso, a pé ou de bicicleta são as táticas do aposentado José Carlos Neves Sodré, de 60 anos, para reduzir os gastos com combustível. “Está absolutamente caro. O preço está muito alto, de uns meses pra cá está subindo quase que semanalmente o preço”, relatou o aposentado nesta quarta-feira, 27, quando abastecia s...