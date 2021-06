Economia Após novos casos de mormo, Adapec edita portaria e suspende eventos e aglomerações em 10 municípios Suspensão eventos equestres e aglomeração de equídeos durará até a conclusão das medidas sanitárias adotadas na região

Com o registro de mais casos de mormo no Estado, a Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) publicou nesta segunda-feira, 21, a Portaria nº 165 de 17 de junho de 2021, que suspende a realização de eventos equestres e aglomeração de equídeos em dez cidades. Os municípios de Filadélfia e Nova Olinda, onde existem casos, estão na lista junto com as cidades limítrofes de A...