Economia Após municípios do Jalapão anunciarem reabertura do Turismo, Governo do Tocantins pede cautela Adetuc pede atenção já que existe um pico de casos de Covid-19 no Estado

Após três municípios do Jalapão anunciarem a decisão da retomada do turismo, a Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc) recomendou cautela na reabertura dos atrativos da região. As cidades de Mateiros, Ponte Alta e São Félix do Tocantins, que concentram a maior parte das atrações turísticas, planeja abrir as portas aos viajantes nos p...