Economia Após cancelar descanso, Guedes tira duas semanas de férias Período de folga do ministro começa nesta segunda-feira (28), com encerramento dia 8 de janeiro

Depois de cancelar as férias que havia marcado para o fim deste ano, o ministro Paulo Guedes (Economia) decidiu novamente sair para um período de descanso, que terá duração de duas semanas. A autorização concedida pelo presidente Jair Bolsonaro foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (28). As férias do ministro serão iniciadas imediatamente, com en...