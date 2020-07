Economia Após 2 meses de queda, vendas do varejo crescem 13,9% em maio Resultado supera projeções de analistas, mas ainda não é suficiente para recuperar perdas de março e abril causadas pela pandemia

Depois de dois meses de queda, o varejo voltou a ter resultado positivo. O volume de vendas do varejo cresceu 13,9% em maio, maior crescimento desde o início da série histórica, em janeiro de 2000. A alta não foi suficiente para recuperar as perdas de março e abril, quando as lojas ficaram fechadas por causa das medidas de isolamento social para evitar a disseminação d...