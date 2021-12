Lançada em outubro de 2020 pelo Google, a plataforma "Destaques Jornalísticos" alcançou 55 veículos parceiros no Brasil, de produção de conteúdo geral, e agora busca ampliar as associações regionais de veículos para chegar às publicações com conteúdo local. O Jornal do Tocantins é o braço do Grupo Jaime Câmara no projeto.

Esta é uma das ações da gigante da tecnologia para o produto, apontadas pela diretora de Parcerias de Produtos de Notícias para a América Latina, Andrea Fornes. Ela explica que essa frente tem por base a percepção da empresa de uma demanda maior da comunidade por busca de notícias regionalizadas e locais, desde a eclosão da pandemia de Covid-19.

"Nós vimos que as informações locais se tornaram ainda mais importantes durante a pandemia, com as pessoas buscando informações sobre hospitais próximos, locais onde tomar a vacina e casos de Covid em sua região", disse, durante coletiva nesta quinta-feira, 2.

De acordo com a diretora, o produto tem cumprido seu objetivo de colaborar com o ecossistema de jornalismo no Brasil por ser uma “fonte recorrente e segura de receita para veículos” em tempo de escassez econômica. Andrea Fornes também ressalta a colaboração da ferramenta com o tráfego dos veículos.

A plataforma é um painel editado pela equipe do veículo e consiste no cadastro de notícias, com fotos e links que levam os leitores para os sites dos veículos. O diferencial do destaque é que a equipe do veículo seleciona o que é destacado no painel e não a empresa ou qualquer ferramenta automatizada. Esses painéis de destaques ficam disponíveis para os leitores do Google Notícias, seja acessado por navegador no desktop, celulares e tablets, no aplicativo do Google Notícias (iOS e Android) e no Discover.

De acordo com a porta voz do Google, o investimento no programa é de US$ 1 bilhão e, após lançamento no Brasil e na Alemanha chegou ao Reino Unido, Áustria, Austrália, Argentina, Colômbia, Itália, Irlanda, República Tcheca, Índia, Japão, Canadá e Portugal. No mercado internacional a plataforma tem o nome de showcase.

Na prática, veículos com assinantes particpam do serviço e recebem para abrir conteúdos aos leitores do Google News e ferramentas que agregam o "Destaques". A parceria com os veículos é definida em tratativas individualizadas e o pagamento se relaciona ao licenciamento e curadoria de notícias para o programa.

O Jornal do Tocantins considera a parceria relevante. “O JTO busca produzir jornalismo de teor exclusivo e voltado para os interesses da comunidade em que atua, por isso acreditamos que essa parceria nos permite alcançarmos novos potenciais assinantes, o que fortalece a independência e a credibilidade do jornal”, avalia o editor, Lailton Costa.