Economia Anvisa proíbe mais 109 pomadas capilares e lança painel de consulta para produtos autorizados Ao todo, mais de 3007 itens do tipo já tiveram a venda proibida no Brasil

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) lançou, nesta sexta-feira (9), um painel de consulta de pomadas capilares autorizadas e substituiu a lista anterior. A agência ainda cancelou a comercialização de mais 109 pomadas capilares. No total, 3007 produtos do tipo já tiveram a venda proibida no Brasil. A norma que proíbe o uso dos itens tem vigência imedia...