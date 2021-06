Economia ANTT aprova homologação do leilão da BR-153 entre o Tocantins e Goiás Consórcio Eco 153 propôs a outorga de R$ 320 milhões, com R$ 14 bilhões entre investimentos e custos operacionais; TO receberá 75% do valor para obras

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), do Ministério da Infraestrutura (MInfra), aprovou a homologação nesta terça-feira, 8, o resultado do leilão de concessão para a exploração da BR-153 entre o Tocantins e Goiás, além das rodovias estaduais 080 e 414, ambas do estado vizinho. O trecho da rodovia federal é de Aliança do Tocantins a Anápolis (...