Economia André Brandão, novo presidente do BB, fez carreira no atacado e participou da venda do HSBC Brasil Saída do banco britânico acontece em meio a processo de reestruturação

Escolhido para substituir Rubem Novaes na presidência do Banco do Brasil, um dos principais bancos de varejo do país, André Brandão tem uma carreira de mais de 30 anos no mercado financeiro, atuando principalmente com o atacado do setor bancário. Entre 2012 e 2016, Brandão foi presidente da filial brasileira do HSBC, período no qual o banco encerrou sua operação no var...