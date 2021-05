Economia Anatel fecha acordo com BID para mapear demanda de banda larga no Brasil Ideia é cobrir todo o território com granularidade de 30x30 metros até 600x1.200 metros

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) fechou nesta terça-feira (11) uma parceria com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) para criar uma plataforma que mapeia a conectividade no Brasil. Chamado de C2DB (Crowdsourcing for Digital Connectivity in Brazil), o projeto quer identificar a demanda não atendida pelos serviços de banda larga fixa e móve...