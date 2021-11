Economia Amazon reduz uso de embalagem de plástico na França Segundo a empresa, a medida vale apenas para produtos vendidos diretamente pela companhia, não abrange encomendas de marketplaces de terceiros no site

A gigante do varejo online Amazon anunciou nesta terça-feira (16) que vai substituir parte de suas embalagens de plástico por papel ou papelão até o fim do ano na França. As sacolas de plástico, usadas no transporte de pequenas encomendas, como livros, serão eliminadas. A empresa vai adotar sacos e envelopes de papel para esse tipo de pedido no país. Segundo a Amazon, a...