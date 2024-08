A Volkswagen lançou nesta sexta-feira (16) a Amarok 2025, que traz novo visual, com destaque para iluminação, e com os mesmos preços da linha 2024, além de garantia de cinco anos. Os preços começam em R$ 309.990 na configuração de entrada Comfortline V6; R$ 328.990 na intermediária Highline V6 e R$ 350.990 na topo de gama Extreme V6.

A montadora oferece pacotes de opcionais e kits de acessórios que são cobrados à parte, incluindo as opções de pinturas não sólidas. Com todos os equipamentos extras, o preço da nova Amarok 2025 pode chegar a quase R$ 360 mil.

Não houve mudança na motorização. Continua o motor 3.0 V6 com 258cv (com função overboost até 272 cv), que garante à Amarok, conforme a montadora, o título de picape diesel mais potente da categoria, com sua aceleração de zero a 100 km/h em apenas oito segundos.

A capacidade de carga é de 1.104 litros. Traz também itens como a tração 4Motion, assistente para partida em subida (HSA), controle automático de descida (HDC) e ABS Off-road. Em termos de dimensões, a picape cresceu 96 mm em comprimento quando comparado ao modelo anterior.

Na traseira, a picape traz poucas mudanças: novo para-choque, lanternas, emblema da Volkswagen e o posicionamento do nome “Amarok”, inscrito na parte central da tampa traseira.

No portfólio de cores estão duas novas: Branco Puro e Cinza Oliver, que se juntam às quatro outras cores disponíveis, Preto Mystic, Prata Pyrit, Cinza Indium e Azul Atlantic.

Tecnologia

A Nova Amarok V6 também está mais tecnológica e segura. Na lista, estão a central multimídia com tela de nove polegadas touch screen com conexão Apple CarPlay e Android Auto e navegação nativa, airbag de cabeça, uma porta USB-A no console, na dianteira, e duas portas USB-C na traseira.

Outra novidade é o assistente de condução. Trata-se do Safer Tag, um assistente de segurança da Mobileye, empresa de tecnologia que é parceira do Grupo Volkswagen para o desenvolvimento de veículos autônomos níveis 2 e 3 para as marcas Audi, Porsche, Bentley e Lamborghini.

Na Nova Amarok, o sistema auxilia o condutor, alertando para eventuais situações de perigo, entre eles os alertas de saída de faixa e de colisão frontal.