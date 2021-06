Economia Alertas do TCU sobre sistema elétrico foram ignorados desde 2010 Na crise atual, os preços estão altos desde o fim do ano passado com o acionamento das térmicas

Sucessivos governos desde 2010 ignoraram alertas do TCU (Tribunal de Contas União) sobre falhas no sistema elétrico. Problemas estruturais que pesam no atual desequilíbrio do setor, em grande maioria, não foram sanados. Com a crise atual, que se agrava mês a mês diante das previsões de menos chuva, a SeinfraElétrica (Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia E...