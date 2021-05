Economia Agrotins comercializa espaço para expositores com planos de R$ 500, R$ 2 mil e R$ 10 mil Regulamento assinado pelo secretário Jaime Café disciplina comercialização e uso do espaço que ficará disponível até 31 de julho

A Feira Agrotecnológica do Tocantins (Agrotins) abriu a venda de espaço virtual para expositores participarem do evento, marcado para os dias 15 a 18 de junho, na internet com três níveis de plano que vão de R$ 500 a R$ 10 mil. O regulamento para expositores contém os três planos disponíveis para as empresas contratarem os espaços. O básico - Plano Prata- custa ...