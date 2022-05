Economia Agrotins começa amanhã e promete reunir cerca de 120 mil visitantes e movimentar R$ 2 bilhões Depois de anos, realizado de forma virtual, o evento volta a acontecer, em 2022, em formato presencial e segue até o dia 14 de maio

Com o tema "Integrar, intensificar e preservar", a 22ª edição da maior feira agrotecnológica do norte do Brasil, Agrotins, começa na terça-feira, 10, a partir das 9 horas, no Centro Agrotecnológico de Palmas, com acesso pela TO-050, na saída para Porto Nacional. Depois de anos, realizado de forma virtual, o evento volta a acontecer, em 2022, em formato presencial e...