Economia Agrotins bate recorde em movimentação financeira e fecha R$ 4,2 bilhões em negócios Em cinco dias, a Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins recebeu 232 mil visitantes

A Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins) atingiu um novo recorde em volume de negócios. No total, foram movimentados R$ 4,24 bilhões, representando um aumento de 44% em comparação à edição de 2023, conforme divulgado pelo Governo do Estado. Realizada entre os dias 14 e 18 de maio no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Medanha, locali...