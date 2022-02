Economia Agrotins 2022 deve ser realizada em formato híbrido no Parque Agrotecnológico do Tocantins Feira ocorre entre os dias 10 e 14 de maio com atividades presenciais e remotas; modelo híbrido foi aprovado pelo governador em exercício, Wanderlei Barbosa

A Feira de Agrotecnológica do Tocantins (Agrotins) de 2022 deve ser realizada em formato híbrido, conforme autorizado pelo governador em exercício, Wanderlei Barbosa. Essa 22ª edição está prevista para ocorrer entre os dias 10 e 14 de maio, com exposições no Parque Agrotecnológico do Tocantins, em Palmas. O tema deste ano será “Integrar, Intensificar para Preservar” e...