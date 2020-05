Economia Agrotins 2020 em formato 100% Digital começa nesta quarta-feira Em quase 20 anos de realização, Feira contribuiu para o crescimento da agricultura e pecuária no Tocantins e espera, mesmo em meio à pandemia, um volume de negócios superior a última edição, quando eram R$ 2,5 bilhões

Com quase 20 anos de história com o tema “Cerrado Sustentável” e uma nova forma de chegar aos produtores, a Feira Agrotecnológica do Tocantins (Agrotins) começa nesta quarta-feira, 27, e segue até a sexta-feira, 29. O evento de 2020 será 100% digital e transmitido pela plataforma criada especialmente para a Feira, que conta com programação ao vivo das 8 às 18 horas, além d...