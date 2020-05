Economia Agrotins 100% digital será lançada nesta terça-feira em videoconferência pelo Governo do Tocantins Evento está marcado para os dias de 27 a 29 de maio

O lançamento da Feira Agrotecnológica do Tocantins 100% digital (Agrotins 2020) está marcado para a próxima terça-feira, 12, às 15 horas, no Palácio Araguaia. A Feira neste ano será realizada de 27 a 29 de maio e poderá ser acessada via computador, tablet e celular pelo site da Agrotins. Durante o lançamento, serão apresentados a plataforma da feira, a programa...