Economia Agrotins 100% Digital movimenta R$ 216 mi, capacita 5 mil e tem 470 mil visualizações de 62 países Balanço da Feira Agrotecnológica em formato digital foi divulgado nesta sexta-feira, 26, pela Seagro

A Feira de Agrotecnologia do Tocantins ( Agrotins) 2020 100% Digital chegou a movimentação financeira de mais de R$ 216,5 milhões, além de mais de 470 mil visualizações da plataforma do evento e de 5 mil pessoas capacitadas por palestras ao vivo ou gravadas. Esses dados do balanço da Agrotins divulgados nesta sexta-feira, 26, são da Secretaria de Estado da Agricultura, P...