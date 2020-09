Redação Jornal do Tocantins

As grandes filas e aglomeração geradas na inauguração de um hipermercado nesta terça-feira, 8, na Capital geraram repercussão nas redes sociais. As postagens e comentários repercutem a situação em meio a uma situação de crise sanitária e aumento constante do número de infectados pela Covid-19 em Palmas.

As fotos e vídeos que estão sendo divulgados nas redes sociais mostram o estacionamento lotado com dezenas de pessoas em fila aguardando para entrar no estabelecimento, além de tumulto na abertura das portas.

O Boletim Epidemiológico do Estado registra que até essa terça-feira, Palmas tem o acumulado de 13.843 diagnósticos positivos, sendo a cidade com mais casos no Tocantins, e o total de 109 óbitos.

Em nota, enviada à CBN Tocantins ainda pela manhã, a Prefeitura de Palmas disse que estabelecimentos, inclusive mercados, são obrigados a cumprir protocolos sanitários geral e específicos e de distanciamento social, sendo que deve ser limitado o número de clientes.

O descumprimento das medidas impostas pela administração pode gerar penalidades administrativas, cíveis e criminais, inclusive cassação de alvará da atividade comercial. Além disso, a Vigilância Sanitária (Visa) foi enviada ao hipermercado para verificar a cumprimento dos protocolos, segundo a nota.

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, comentou o caso também nas redes sociais:

E não é o caso isolado de um estabelecimento comercial apenas. O que infelizmente assistimos no Brasil inteiro é um “feriadão normal” em plena pandemia. Praias lotadas, hotéis idem, congestionamentos nas estradas, festas privadas, etc. Nossos valores precisam ser repensados ... — Cinthia Ribeiro (@CinthiaCRibeiro) September 8, 2020

