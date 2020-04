Economia Agências da Caixa estão abertas em seis cidades do Tocantins Clientes podem sacar INSS, seguros, Bolsa Família e benefícios sociais, mas não haverá atenderá para auxílio emergencial

As agências da Caixa em Palmas, Araguaína, Gurupi, Araguatins, Paraíso e Porto Nacional estão abertas nesta terça-feira, feriado de 21 de abril, das 8h às 12h, exclusivamente para atendimento de serviços sociais à população. No país, segundo a Caixa, são 775 agências no país. A Caixa esclarece que a abertura das agências no feriado não é para atendiment...