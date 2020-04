Economia Agências da Caixa em Palmas, Araguaína e Gurupi ampliam horário para atender serviços essenciais A partir desta quarta-feira três unidades do banco, em Palmas, Araguaína e Gurupi funcionarão de 8 às 14 horas

As agências da Caixa de Araguaína (Av Filadélfia), Gurupi (Rua 14 de Novembro) e de Palmas (Teotônio Segurado) vão ampliar em 2 horas, a partir desta quarta-feira (22), o atendimento ao público. No país a extensão alcança 1.102 agências. As unidades abrirão ao público de 8h às 14h apenas para o atendimento de serviços essenciais à populaçã...