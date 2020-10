Economia Agências bancárias abrem neste sábado em cinco cidades do Tocantins para pagamento do Auxílio e FGTS Unidades em funcionamento são nas cidades de Palmas, Araguaína, Gurupi, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional

Estão abertas até às 12 horas sete agências bancárias da Caixa Econômica Federal no Tocantins neste sábado, 3. A abertura acontece para atendimento de beneficiários do Auxílio Emergencial e do Saque Emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Os beneficiários nascidos em maio poderão sacar o Auxílio Emergencial em dinheiro e os trabalhadores nascid...