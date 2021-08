Economia Agência Nacional do Petróleo encontra irregularidades em postos de combustíveis no Tocantins Estabelecimentos autuados estão sujeitos a multas que podem variar de R$ 5 mil a R$ 5 milhões, mas de acordo com a ANP, as sanções são aplicadas somente após processo administrativo e o empresário tem direito à ampla defesa e ao contraditório

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) realizou ações de fiscalização no mercado de combustíveis em nove Unidades da Federação, entre elas, o Tocantins. Os fiscais verificaram se as normas, como o atendimento aos padrões de qualidade, o fornecimento do volume correto pelas bombas, apresentação de equipamentos, documentação adequada, entre outras e se estas estão s...