Agência de Fomento disponibiliza linha de crédito de até R$ 6 mil para pequenos produtores de leite

Está disponível para os pequenos produtores rurais de leite uma nova linha de crédito a partir do Programa Mais Leite, Mais Renda. Essa iniciativa da Agência de Fomento do Tocantins visa os produtores que tiveram suas produções afetadas pela importação de leite em pó, que ocasionou na redução do consumo de leite durante a pandemia. A Secretaria de Estado da Agricultura, P...