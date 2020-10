Economia Adapec realiza 170 abordagens em blitz sanitária de transporte de produtos de origem animal em Palma Ações ocorreram em três rodovias de acesso a Capital; não foi encontrado irregularidades

A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) realizou seis blitzs sanitárias sobre transporte de produtos de origem animal em rodovias estaduais nesta semana nas saídas de Palmas. As ações ocorreram da terça-feira, 29, até esta quinta-feira, 1º, nas rodovias TO-080, no distrito de Luzimangues, Porto Nacional, na TO-010 para Miracema e na TO-020 para Aparecida do R...