Economia Adapec publica novas regras para aplicação de agrotóxicos com prazo de adequação de 180 dias Entre as medidas estão a distância para aplicação, proibição em área de proteção, curso para aplicadores e cadastro na Adapec

A Instrução Normativa nº 009, publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 22, edita novas medidas sobre a aplicação de agrotóxicos no Tocantins. A norma da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) dá o prazo de 180 dias para as propriedades rurais e aplicadores realizarem a adequação. Conforme a Adapec, entre as principais medidas previstas estão os limites de...