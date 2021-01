Economia Adapec proíbe aglomeração de equídeos em cinco municípios para evitar transmissões de mormo Determinação vale para Santa Fé do Araguaia, Muricilândia, Filadélfia e Nova Olinda, no Norte do Estado, e Taguatinga, na região sudeste

Está suspensa no Tocantins qualquer aglomeração de equídeos nos municípios de Santa Fé do Araguaia, Muricilândia, Filadélfia e Nova Olinda, no Norte do Estado, e Taguatinga, na região sudeste, para evitar que mais animais se contaminem com mormo. A determinação consta na portaria nº 021, publicada no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira, 22. O documento ainda ...